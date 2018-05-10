Аннексия Крыма: МИД призывает компании подавать иски в международные суды к РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призывает компании подавать иски в международные суды к Российской Федерации относительно убытков после аннексии Крыма, чтобы цена оккупации становилась для Москвы все выше.

"Первое решение о компенсации за имущество, утраченное в результате оккупации Крыма. И первая победа на этом участке юридического фронта", - написала Е.Зеркаль на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг, комментируя решение Третейского суда в Гааге, который 9 мая объявил о решении по существу в иске группы 19 украинских лиц против РФ о противоправной экспроприации их имущества.

По ее словам, несмотря на то, что текст решения пока остается конфиденциальным, уже можно сообщить, что арбитры признали: а) ответственность России за действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и РФ; б) так называемая национализация оккупационной властью является нарушением инвестиционного соглашения; в) Россия должна выплатить компенсацию в размере $159 млн пострадавшим компаниям, а также компенсировать расходы, связанные с судебным разбирательством.

"Выводы для нас такие: Противоправная оккупация имеет свою цену. Бремя агрессии будет становиться для России все больше. Это только первая победа. В процессе находится целый ряд дел украинских компаний, в том числе "Нафтогаза", Ощадбанка, "Укрнафты" и ПриватБанка", - написала Е.Зеркаль.

Она напомнила, что в этом месяце также проходят слушания по делу НАК "Нафтогаз Украины" и ожидается принятие решения по делу Ощадбанка.

"Нам известно, что круг компаний, которые готовят аналогичные иски, становится все больше. Призываю все компании, которые потеряли имущество в Крыму, активно бороться за компенсацию потерь", - призвала замглавы МИД Украины.

По ее словам, несмотря на то, арбитры в своих решениях не дают ответ на вопрос о правовом статусе Крыма после оккупации, поскольку "это выходит за пределы компетенции инвестиционных арбитражей, но каждое решение по делам о неправомерных действиях РФ на территории Украины приближает к тому, что вопрос об очевидной неправомерности оккупации получит свою правовую оценку".

"Рано или поздно мы придем и к тому, что агрессия России станет предметом судебного разбирательства", - отметила она, подчеркнув, что РФ не удастся избежать ответственности за неправомерную экспроприацию.

Как сообщалось, Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) 23 марта, проконсультировавшись со сторонами, объявил об окончании слушания дела, начатого по иску Иск ООО "Эверест Истейт" (Киев), главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 других компаний к Российской Федерации.

"2 мая 2018 года, посовещавшись, состав арбитража вынес единогласное Решение (Award on the Merits), касающееся вопросов ответственности и убытков", – говорится в релизе арбитража, датированном 9 мая.

В то же время какие-либо другие детали этого решения отсутствуют.

"Первая ласточка)", – прокомментировал это решение в своем Twitter "Нафтогаз Украины", который также судится с РФ по подобному делу в Гаагском арбитраже, начатом на 16 месяцев позже дела "Эверест Истейт".

Суд напоминает, что после проведения слушания по существу спора "Эверест Истейт" и группы компаний с РФ с 5 по 6 октября 2017 года состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные письменные пояснения к 11 декабря 2017 года. 11 ноября 2017 года состав арбитража задал сторонам дополнительные вопросы по поводу оценки причиненных истцам убытков и пригласил стороны ответить на эти вопросы в их дополнительных письменных пояснениях. 11 декабря 2017 года Истцы представили свои пояснения вместе с дополнительным отчетом об оценке. Российская Федерация не представила никаких пояснений, отмечается в релизе.

Статья регламента UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на которую ссылается арбитраж, говорит о том, суд может поставить перед сторонами вопрос о том, имеются ли них еще какие-либо доказательства или заявления, или свидетели для заслушания, и при отсутствии таковых может объявить об окончании слушания дела.

Согласно регламенту, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

В регламенте также говорится, что арбитражное решение может быть опубликовано только согласия обеих сторон. Помимо того арбитражный суд указывает мотивы, на которых основано его решение, за исключением случаев, когда стороны согласились, что арбитражное решение не должно быть мотивировано.