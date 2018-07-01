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Активисты призывают украинцев отправлять Павлу Грибу поздравления с днем рождения

Павел Гриб
14:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Сегодня, 1 июля, свое 20-летие отмечает украинец Павел Гриб, который находится в СИЗО в Ростове-на-Дону, его обвиняют в терроризме.

Активисты призывают украинцев отправлять в российское СИЗО самому молодому узнику Кремля Павлу Грибу письма с поздравлениями по случаю его 20-летия. Об этом сообщают на странице Save Oleg Sentsov в Facebook.

"Сегодня, 1 июля день рождения студента Павла Гриба. Ему исполняется 20 лет. Он встретит свой юбилей в российской тюрьме... Мы хотим пробить эту стену изоляции и призываем всех неравнодушных отправить Павлу Грибу поздравление. Он должен знать, что о нем не забыли и что мы боремся за освобождение Павла Гриба и всех заложников Кремля", - говорится в сообщении.

При этом письма просят писать на русском языке и отправлять их по адресу: "344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России, Гриб Павел Игоревич, 01.07.1998 года рождения".

Как сообщалось, Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда он поехал в город Гостомель на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях.

В сентябре стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), его обвиняют в терроризме. Тогда же его адвокат заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

РФ заблокировала перевод средств на счет Гриба

Генеральная прокуратура Украины открыла производство в связи с исчезновением украинца.

Адвокат Гриба сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, Павел Гриб из-за инвалидности должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

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Новости Украины, Адрес, День рождения, Павел Гриб, Письма, Поддержка, Поздравление, Ростов-на-Дону.
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