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Климкин в Белграде обсуждал сербов-наемников на Донбассе

Павел Климкин
16:00 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Павел Климкин говорит, что откровенно обсудил в Белграде проблему сербских наемников.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об откровенной дискуссии с сербскими партнерами в Белграде по вопросу сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне РФ.

Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России", - сообщил Климкин.

Министр напомнил, что в связи с этим в Сербии было вынесено несколько судебных приговоров.

"Моя позиция однозначна - если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге. Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - отметил он.

Напомним, Служба безопасности Украину 11 октября прошлого года заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", с начала конфликта в Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

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Новости Украины, Донбасс, Павел Климкин, Сербия, Сербские наемники, Украина.
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