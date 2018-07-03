Климкин в Белграде обсуждал сербов-наемников на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об откровенной дискуссии с сербскими партнерами в Белграде по вопросу сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне РФ.

Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта - России", - сообщил Климкин.

Министр напомнил, что в связи с этим в Сербии было вынесено несколько судебных приговоров.

"Моя позиция однозначна - если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге. Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - отметил он.

Напомним, Служба безопасности Украину 11 октября прошлого года заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", с начала конфликта в Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.