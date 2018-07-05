Луценко объяснила, почему затягивалось обновление состава ЦИК

Затягивание обновление состава Центральной избирательной комиссии было связано с попыткой конструктивно и гладко провести голосование. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

"Продолжались переговоры не только между членами коалиции (по обновлению состава ЦИК - ред.), а продолжались переговоры между всеми фракциями и группами. В соответствии со статьей 6 закона о ЦИК, процедура обсуждения кандидатов на обновление Центральной избирательной комиссии предусмотрена этим законом. Поэтому такое длинное затягивание процесса связано с одним - шел процесс консультаций для того, чтобы сегодня голосование состоялось максимально гладко и конструктивно. Только связано с этим. Когда мы увидели готовность парламента голосовать за обновление ЦИК - такой момент подошел", - подчеркнула И. Луценко.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии и определиться относительно законопроекта о блокировании сайтов.