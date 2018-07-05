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Луценко объяснила, почему затягивалось обновление состава ЦИК

Ирина Луценко
12:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко объяснила, почему Рада затягивала голосование по обновлению ЦИК.

Затягивание обновление состава Центральной избирательной комиссии было связано с попыткой конструктивно и гладко провести голосование. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

"Продолжались переговоры не только между членами коалиции (по обновлению состава ЦИК - ред.), а продолжались переговоры между всеми фракциями и группами. В соответствии со статьей 6 закона о ЦИК, процедура обсуждения кандидатов на обновление Центральной избирательной комиссии предусмотрена этим законом. Поэтому такое длинное затягивание процесса связано с одним - шел процесс консультаций для того, чтобы сегодня голосование состоялось максимально гладко и конструктивно. Только связано с этим. Когда мы увидели готовность парламента голосовать за обновление ЦИК - такой момент подошел", - подчеркнула И. Луценко.

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Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении и увольнении членов Центральной избирательной комиссии и определиться относительно законопроекта о блокировании сайтов.

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Новости Украины, Выборы, Ирина Луценко, Петр Порошенко, ЦИК.
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