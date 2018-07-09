Порошенко на саммите Украина-ЕС рассказал, как решить вопрос Донбасса

Власти России должны согласиться на введение многонациональной миротворческой миссии под эгидой Организации Объединенных Наций на всю территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, включая и на неконтролируемый участок российско-украинской границы, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я считаю, что единственным способом изменить ситуацию является опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений", - сказал П.Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по результатам ХХ саммита Украина-ЕС в понедельник в Брюсселе.

Глава Украинского государства также подчеркнул: "Кремль должен принять развертывание многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией".

П.Порошенко отметил, что высоко ценит недавние решения Совета ЕС о продлении экономических и отраслевых санкций против России до 31 января 2019 года, а также "крымский" пакет санкций еще на один год.

"Несмотря на все поддельные подсчеты России, санкции заставляют Кремль платить огромную цену за свои международные преступления. И Кремль будет продолжать платить, пока не изменит свое поведение", - констатировал он.