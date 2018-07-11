Столтенберг: У НАТО есть много инструментов для развития отношений с Украиной

НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей, однако продолжит свою поддержку, заявляет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я не ожидаю, что решение будет принято в ходе этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку Украины", - сказал он в ходе саммита в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос народного депутата Украины Анны Гопко, не пришло ли время предложить Киеву программу усиленных возможностей.

При этом Й.Столтенберг отметил, что на сегодня есть "много инструментов для развития отношений с Украиной".

"У нас есть план поддержки, у нас утвержден пакет помощи, трастовые фонды. И на этом необходимо сфокусироваться. А также – на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подчеркнул генсек.