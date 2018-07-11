Столтенберг: У НАТО есть много инструментов для развития отношений с Украиной
Новости Украины: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей.
НАТО пока не будет предлагать Украине программу усиленных возможностей, однако продолжит свою поддержку, заявляет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Я не ожидаю, что решение будет принято в ходе этого саммита. Но я знаю, что мы продолжим нашу поддержку Украины", - сказал он в ходе саммита в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос народного депутата Украины Анны Гопко, не пришло ли время предложить Киеву программу усиленных возможностей.
При этом Й.Столтенберг отметил, что на сегодня есть "много инструментов для развития отношений с Украиной".
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"У нас есть план поддержки, у нас утвержден пакет помощи, трастовые фонды. И на этом необходимо сфокусироваться. А также – на поддержке реформ, проводимых в Украине", - подчеркнул генсек.