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Порошенко хочет внести важные изменения в Конституцию

Петр Порошенко
10:21 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готовится в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию.

Интеграция в Европейский Союз и НАТО является основным приоритетом международной политики президента и политики всего государства. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Интеграция в ЕС и НАТО является основным приоритетом моей международной политики как президента и политики всего государства", - подчеркнул Президент.

По его словам, этот выбор поддерживает украинская нация.

Президенты Польши и Украины считают, что прошлое нельзя политизировать

"Именно поэтому я намерен указать трансатлантическую интеграцию в Конституции Украины - чтобы никто не мог от этого отступить", - добавил он.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

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Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Европейский союз, ЕС, Конституция Украины, НАТО, Петр Порошенко, Президент Украины.
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