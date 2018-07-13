Парубий: Украинское правительство отчитается в Раде осенью

Одним из первых вопросов, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью, будет обновление ЦИК.

5 июля Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Относительно отчета (правительства в парламенте - ред.) - это вопрос следующего политического сезона, когда мы будем говорить и о бюджете, когда будем формировать бюджет, и когда мы будем говорить об изменениях в бюджет", - сообщил Парубий.