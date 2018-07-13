https://telegraf.com.ua/files/2018/07/0001-4e891826-5b489fe6-656b-8e8eade3-150x90.jpg Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4242968-parubiy-ukrainskoe-pravitelstvo-otchitaetsya-v-rade-osenyu.html
Парубий: Украинское правительство отчитается в Раде осенью
Новости Украины: Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Кабинет Министров Украины отчитается о своей работе осенью при подготовке к принятию госбюджета.
Одним из первых вопросов, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью, будет обновление ЦИК.
Рада планирует определиться по обновлению ЦИК
5 июля Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Относительно отчета (правительства в парламенте - ред.) - это вопрос следующего политического сезона, когда мы будем говорить и о бюджете, когда будем формировать бюджет, и когда мы будем говорить об изменениях в бюджет", - сообщил Парубий.
Telegraf.com.ua