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Парубий: Украинское правительство отчитается в Раде осенью

Андрей Парубий
16:07 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Кабинет Министров Украины отчитается о своей работе осенью при подготовке к принятию госбюджета.

Одним из первых вопросов, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью, будет обновление ЦИК.

Рада планирует определиться по обновлению ЦИК

5 июля Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Относительно отчета (правительства в парламенте - ред.) - это вопрос следующего политического сезона, когда мы будем говорить и о бюджете, когда будем формировать бюджет, и когда мы будем говорить об изменениях в бюджет", - сообщил Парубий.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Отчет, Правительство, Украина.
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