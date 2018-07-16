Геращенко хочет, чтобы Рада рассмотрела гуманитарное разминирование Донбасса

Ирина Геращенко подчеркивает, что на следующей, осенней сессии Рада должна законодательно урегулировать проблему гуманитарного разминирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

"Ирина Геращенко сообщила, что в ближайшее время вместе с депутатами (председателем украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ириной) Фриз и Марией Ионовой, другими коллегами, планируют внести законопроект о гуманитарном разминировании, который учтет опыт Хорватии, других стран в вопросе противоминной деятельности. Она считает необходимым законодательно урегулировать проблему гуманитарного разминирования на осенней сессии". - отмечается в сообщении.

Как отмечается, в рамках рабочего визита 14 июля на Востоке Украины первый вице-спикер частности посетила строительство разрушенного в 2014 году боевиками путепровода возле г.Попасная, над восстановлением которого работают военнослужащие специальной службы транспорта, которая перешла к Министерству обороны. Также депутаты осмотрели открытый 20 июня и отстроеный силами специальной службы мост в селе Троицком. Согласно сообщению, политики побывали в нескольких населенных пунктах, которые больше всего страдают от вражеских обстрелов, в частности, в Троицком и Золотом-4.

По итогам визита народные депутаты планируют подготовить обращение к правительству о необходимости принятия постановления Кабинетом министров о пересечении товаров через КПВВ и применение оружия в ООС.

"Также будут поданы в Верховную Раду изменения в закон о Вооруженных силах Украины относительно применения оружия в ООС", - отмечается в сообщении.

Политики также в рамках визита ознакомились с ходом работ по разминированию на Луганщине. По данным пресс-службы Геращенко, к разминированию в районе ООС привлечены 39 групп. В частности, в Луганской области ежедневно проверяется на наличие взрывоопасных предметов около 2 гектаров земли. По разным оценкам, на Донбассе более 7 тысяч гектаров земли требуют обследования на возможное загрязнение взрывоопасными предметами, работы по разминированию продлятся долгий период времени.

Как сообщалось, народные депутаты Украины Ирина Геращенко и Ирина Фриз, которая является членом комитета по нацбезопасности и обороне и председателем украинской парламентской делегации в ПА НАТО, готовят на этой неделе на регистрацию в парламенте законопроект о противоминной деятельности.

Рада 13 июля закрыла свою очередную восьмую сессию. Следующая начнется 4 сентября, а завершится 25 января 2019 года.