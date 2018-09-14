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Гройсман собирает заседание Кабмина

Заседание Кабмина
08:27 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Заседание Кабинета министров состоится сегодня, в пятницу, 14 сентября, под председательством Владимира Гройсмана.

В пятницу, 14 сентября, состоится заседание Кабинета министров Украины.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“14 сентября под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства”, - говорится в анонсе.

Начало заседания запланировано на 16:00.

Повестка дня заседания пока не обнародована.

Владимир Гройсман заверил, что Кабмин вовремя подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета - 15 сентября, как того требует законодательство.

Гройсман надеется на уровень инфляции не выше 10%

В среду, 12 сентября, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что на следующем заседании члены Кабмина будут рассматривать проект бюджета-2019 с целью направления в Раду.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Заседание Кабмина, Кабмин, Министры.
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