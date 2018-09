О чем говорил Порошенко в ежегодном послании: главные темы

Президент Украины Петр Порошенко завершил выступление в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. В своей речи президент затронул множество тем, касающихся внутренней и внешней политики Украины.

Об агрессии России на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о недопустимости компромисса с агрессором, потому что Россия пришла не за Крымом и Донбассом, а за всей Украиной.

"Мы убеждаем весь мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины - это поражение международного права и свободы, это проигрыш демократической Европы авторитарной Азиопе. А между тем у нас самих вся страна утыкана рекламными биг-бордами с призывом к "компромиссу" с агрессором. Едва ли не каждый столб обсели "голуби мира"... Только тень от них – как будто от двуглавого орла. И пусть вас не вводит в заблуждение успокоительное воркование, потому что в клювах у этих горлиц - семена мира на российских условиях. "Мир" - это красивая и привлекательная обертка, в которую можно положить все, что угодно. Поэтому будем бдительными. Не забываем, что враг сюда пришел не по Крым и не по Донбасс, а по всю Украину. Потому что без Украины империя невозможна. Так где будем проводить черту так называемого компромисса: по Донцу, по Днепру или по Збручу?", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в стремлении к настоящему миру вопроса о суверенитете и территориальной целостности Украины и нашего цивилизационного выбора нет и не будет предметом компромисса. "Потому что иначе или нас не будет, или мы будем уже не мы, или здесь вообще будут они", - сказал Глава государства.

В других вопросах на пути к миру, по его словам, Украина готова к дипломатической гибкости, поскольку простых путей в борьбе с врагом нет. "В вопросах же, которые не являются вопросом to be or not to be (быть или не быть) мы, конечно, готовы к дипломатической гибкости. Потому что в действительности легкой и простой дороги к миру нет, особенно в противостоянии с врагом, чей военный потенциал значительно больше", - заметил Порошенко.

При этом он еще раз отметил, что и "фитиль" войны, и ключи к миру находятся в Москве. Но мир Украине, отметил он, принесет не умиротворение агрессора, не согласие на условия России, а только укрепление обороноспособности страны, усиление нашей армии и укрепление дипломатического корпуса. "Обеспечить мир и победу должен как крепкий фронт, так и надежный тыл, единство и сплоченность общества в борьбе с врагом", - отметил Президент.

Потеря промышленного потенциала

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина за последние четыре года стала сильнее и устойчивее, однако украинцы справедливо недовольны тем, что не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность государства.

"Эпитеты, которыми мы характеризуем внешнее и внутреннее положение, зависят от того, где мы прописаны, при власти или в оппозиции. Но при всех текущих вызовах и угрозах динамика очевидная: ситуация внутри Украины и вокруг нас - не такая драматическая и угрожающая, как в четырнадцатом-пятнадцатом годах. Мы стали более стойкими и более сильными. Однако в первую очередь хотел бы откровенно отметить то, чем большинство общества объективно недовольно. Не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны", - сказал Порошенко.

Он констатировал, что в результате агрессии потеряно 20% нашего промышленного потенциала, что, конечно, спровоцировало эффект домино для всей экономики, а вместе с закрытием Россией своего рынка для украинских товаров повлекло глубокий социальный кризис.

"Мы выстояли и восстановили рост. Однако большинство украинцев пока что не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и по социальным и возрастным группам. Особенно незащищенными остаются пенсионеры", - акцентировал глава государства.

Евроинтеграционные планы на 2019 год

Президент Петр Порошенко планирует в следующем году перейти к практической реализации намерений Украины присоединиться к Цифровому общему рынку, Энергетическому Союзу, а также углублению сотрудничества в таможенной сфере с ЕС.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"В течение следующего года планирую перевести в практическую плоскость реализацию моих инициатив по интеграции Украины в Цифровой общий рынок, Энергетического Союза, а также углубление сотрудничества в таможенной сфере", - отметил Порошенко.

Оборона акватории и побережья Азовского моря

В ближайшее время необходимо нарастить мощную оборону украинской части акватории и побережья Азовского моря.

"На повестку дня в ближайшее время выходит наращивания обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря", - сказал президент.

Порошенко напомнил, что в этот понедельник он своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о непродлении действия договора "о так называемой дружбе с Россией".

"Министерство иностранных дел направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе, дорогие мои, за вами, за Верховной Радой Украины", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что из Конституции Украины предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота РФ в Украине.

Привлечение иностранных инвесторов

Принятые меры по повышению инвестиционной привлекательности Украины возымели ожидаемый эффект, отмечает глава государства Петр Порошенко.

"Иностранные инвесторы, наконец, верят в перспективу Украины и создают здесь рабочие места. На наш рынок один за другим выходят несколько всемирных торговых брендов. Наверное, в предчувствии роста покупательской способности Украины", – сказал он, обращаясь к народным депутатам с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем положении страны в четверг.

Среди шагов, которые могли бы повысить инвестиционную привлекательность Украины, президент назвал, в частности, принятие законопроектов о налоге на выведенный капитал, о концессии, об улучшении процедуры банкротства, о бизнес-омбудсмене, об усилении персональной ответственности представителей контролирующих органов.

"Еще до выборов мы могли бы принять закон о налоге на выведенный капитал, который поддерживает украинского производителя. Хотя, честно говоря, его было бы правильнее назвать законом о налоге на выведение капитала. Не нужно выводить, вкладывайте в Украину", – отметил президент.

Отдельно он также отметил важность принятия законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ): "Наконец, очень важным является законопроект о Национальном бюро финансовых расследований. К сожалению, в парламенте его положили под сукно, потому что он якобы увеличивает полномочия президента. За полгода до выборов я благодарю за такую положительную оценку моих политических перспектив, но речь идет о другом. О том, что мы должны устранить барьеры для бизнеса, прекратить давление целого сонма правоохранительных органов".

Он подчеркнул, что не теряет надежду на принятие депутатами законопроекта о НБФБ.

Автокефалия Украинской православной церкви

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине проходит "полное розмосковление" церкви.

"Это мы с вами делаем очень важное дело - и мы точно победим. Дело, которое митрополит Иларион Огиенко назвал делом "полного розмосковления" нашей церкви", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что в Киев прибыли экзархи Вселенского патриарха готовить решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной православной церкви.

2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы приняли решение, что Вселенский патриархат может предоставлять автокефалию без каких-либо согласований. 7 сентября Святейший патриарх назначил в Украину двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви.