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Фриз объяснила подробности запрета на размещение иностранных баз в Украине

Ирина Фриз
15:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.facebook.com/Iryna.Friz/

Новости Украины: Глава делегации Украины в ПАСЕ Ирина Фриз сообщила, что запрет на размещение иностранных баз в Украине не помешает пребыванию отдельных подразделений стран-членов НАТО

Во время обсуждения президентского законопроекта об изменениях в Конституцию относительно закрепления вступления в НАТО и ЕС, а также установления запрета на размещение в Украине иностранных баз звучали предостережения, что последний шаг якобы сделает невозможным размещение войск НАТО в Украине в случае ее вступления в эту организацию. Об этом написала на своей странице в Facebook Ирина Фриз, народный депутат Украины, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и член Комитета по нацбезопасности.

"Прежде всего, хочу обратить внимание всех, кто критикует исключения из Конституции статьи 14 переходных положений, внимательно прочитать статью 85 п.23 и статью 92 пп.2 относительно допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины", - сообщила она.

Ирина Фриз прояснила ситуацию.

"Не существует баз НАТО, как и войск НАТО. НАТО состоит из подразделений национальных контингентов стран-членов, которые дислоцируются в местах постоянной дислокации или на территории военных частей других стран-членов в случае проведения совместных учений или официального приглашения, как в случае стран Балтии, где подразделения некоторых стран НАТО усиливают национальные группировки для защиты от российской агрессии", - отметила нардеп.

Она добавила, что это кардинально отличает НАТО от Российской Федерации, которая размещает именно свои военные базы на территории других стран и оккупированных ею территориях.

"Таким образом, запрет на размещение иностранных баз на территории Украины не помешает пребыванию отдельных подразделений стран-членов НАТО, поскольку в таком случае будет действовать процедура, что сейчас применяется в случаях проведения многонациональных учений: представление в Верховную Раду перечня подразделений иностранных стран с определением срока пребывания и предоставления соответствующего разрешения парламентом", - пояснила Фриз.

Фриз утверждает, что никаких ограничений относительно пребывания подразделений стран НАТО в Украине предложенные президентом изменения не создают.

"Положение о запрете размещения иностранных военных баз есть в законодательстве некоторых государств НАТО, в частности Норвегии. Это не мешает в последнем случае размещению военно-воздушной компоненты США в стране", - подытожила она.

Как сообщалось ранее, на военном полигоне Вооруженных сил Украины состоялись испытания нового украинского оружия и военной техники. Состоялись авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, который способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов, а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

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Новости Украины, Запрет, Ирина Фриз, Отдельные подразделения, Пребывание, Размещение иностранных баз в Украине, Страны-члены НАТО.
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