Канада в ООН призвала РФ уважать суверенитет Украины
Новости Украины: Постоянный представитель Канады при ООН Марк-Андре Бланшар назвал аннексию и оккупацию Крыма Россией откровенным нарушением международного права
Международное сообщество должно остановить дестабилизирующие действия России в Украине.
Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил Постоянный представитель Канады при ООН Марк-Андре Бланшар.
“Незаконная аннексия и оккупация Крыма является откровенным нарушением международного права. Уважение к суверенитету и территориальной целостности является не только понятиями, они - основа Устава ООН. Российским дестабилизирующим действиям нельзя позволять продолжаться”, - сказал Бланшар.
По его словам, чтобы основанный на правилах международных порядок действовал для всех, “правила должны касаться всех”.
“Наша решимость обеспечить ответственность в Мьянме, Сирии, Украине и Венесуэле сопровождается глубоким желанием улучшить гуманитарную ситуацию для миллионов пострадавших, как внутри этих стран, так и в их регионах”, - отметил дипломат.
Он добавил, что действия Канады в Украине “руководствуются полной преданностью защите и поддержке прав человека”.
“Ответственность не может быть роскошью, доступной только при определенных условиях”, - отметил Бланшар.