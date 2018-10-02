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Канада в ООН призвала РФ уважать суверенитет Украины

ООН
01:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Постоянный представитель Канады при ООН Марк-Андре Бланшар назвал аннексию и оккупацию Крыма Россией откровенным нарушением международного права

Международное сообщество должно остановить дестабилизирующие действия России в Украине.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил Постоянный представитель Канады при ООН Марк-Андре Бланшар.

“Незаконная аннексия и оккупация Крыма является откровенным нарушением международного права. Уважение к суверенитету и территориальной целостности является не только понятиями, они - основа Устава ООН. Российским дестабилизирующим действиям нельзя позволять продолжаться”, - сказал Бланшар.

По его словам, чтобы основанный на правилах международных порядок действовал для всех, “правила должны касаться всех”.

“Наша решимость обеспечить ответственность в Мьянме, Сирии, Украине и Венесуэле сопровождается глубоким желанием улучшить гуманитарную ситуацию для миллионов пострадавших, как внутри этих стран, так и в их регионах”, - отметил дипломат.

Он добавил, что действия Канады в Украине “руководствуются полной преданностью защите и поддержке прав человека”.

“Ответственность не может быть роскошью, доступной только при определенных условиях”, - отметил Бланшар.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Канада, Крым, Марк-Андре Бланшар, ООН, Политика, Россия, Украина.
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