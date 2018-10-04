Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4556770-zhaloba-sentsova-na-rf-v-espch-prinyata-k-rassmotreniyu.html
Жалоба Сенцова на РФ в ЕСПЧ принята к рассмотрению
14:44 Сегодня Телеграф
Новости Украины: ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Сенцова против действий России в отношении его.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
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"ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова", - написал П.Чиков на своей страницу в соцсети.
В поданной в ЕСПЧ жалобе О.Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.
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