Жалоба Сенцова на РФ в ЕСПЧ принята к рассмотрению

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова", - написал П.Чиков на своей страницу в соцсети.

В поданной в ЕСПЧ жалобе О.Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.