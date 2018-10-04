МИД Украины отреагировал на высылку консула Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает фундаментально неадекватной реакцию Венгрии на объявление персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегово.

Об этом глава украинского МИД написал в Facebook.

”Реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватна. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как и положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление”, - отметил Климкин.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца дала свой комментарий на сложившуюся ситуацию.

"Могу подтвердить, что сегодня наш посол в Венгрии была приглашена в МИД Венгрии и ей было сообщено о том, что будет выслан первый секретарь, который является дипломатом и выполняет консульские функции. В течение 72 часов он должен покинуть территорию Венгрии в качестве пропорционального ответа. Вместе с тем, мы считаем, что это не пропорциональный ответ", - сказала она.

По ее словам, сотрудник украинского посольства является дипломатом, а не только консулом, как это было с объявленным ранее Украиной персоной нон-грата сотрудником венгерского консульства в Берегово.

"Он является дипломатом посольства, и не является отдельно консулом, как это было в Береговом. Это разные категории. Это не консульское должностное лицо – это дипломат, который работает в посольстве", - пояснила она.

Беца подчеркнула, что украинский дипломат не нарушил никаких норм международного права, в том числе, Венскую конвенцию о консульских сношениях.

Как сообщалось, сегодня, 4 октября консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

В ответ на это Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

Недавно в интернете появилось видео, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов.