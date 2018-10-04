День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Климпуш-Цинцадзе: Мы в НАТО просителем не идем, а являемся партнерами
Новости: Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Рада приняла в первом чтении проект закона о статусе украинского языка
Новости: Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Новости: День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов
День учителя 2018: когда отмечают праздник всех педагогов

МИД Украины отреагировал на высылку консула Венгрии

МИД Украины
16:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Климкин о высылке украинского консула в Будапеште: реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватна.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает фундаментально неадекватной реакцию Венгрии на объявление персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегово.

Об этом глава украинского МИД написал в Facebook.

”Реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватна. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как и положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление”, - отметил Климкин.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца дала свой комментарий на сложившуюся ситуацию.

"Могу подтвердить, что сегодня наш посол в Венгрии была приглашена в МИД Венгрии и ей было сообщено о том, что будет выслан первый секретарь, который является дипломатом и выполняет консульские функции. В течение 72 часов он должен покинуть территорию Венгрии в качестве пропорционального ответа. Вместе с тем, мы считаем, что это не пропорциональный ответ", - сказала она.

По ее словам, сотрудник украинского посольства является дипломатом, а не только консулом, как это было с объявленным ранее Украиной персоной нон-грата сотрудником венгерского консульства в Берегово.

"Он является дипломатом посольства, и не является отдельно консулом, как это было в Береговом. Это разные категории. Это не консульское должностное лицо – это дипломат, который работает в посольстве", - пояснила она.

Беца подчеркнула, что украинский дипломат не нарушил никаких норм международного права, в том числе, Венскую конвенцию о консульских сношениях.

Как сообщалось, сегодня, 4 октября консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

В ответ на это Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

Недавно в интернете появилось видео, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Берегово, Венгрия, МИД Украины, Павел Климкин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Луценко сообщил, в чем прокуратура подозревает главу Госрезерва Порошенко заявил о желании свозить главу МВД Италии на Донбасс Геращенко прокомментировала слухи об амнистии боевиков

Последние новости

Дубль Гризманна помог Атлетико обыграть Брюгге в Лиге чемпионов (Видео) Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото) Гройсман сообщил, что может заставить водителей не нарушать ПДД
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 В Крыму часть Керченского моста обрушилась в воду
03 Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
04 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
05 Уже в этом году можно будет добраться из Киева в "Борисполь" всего за 35 минут
Новости сегодня
17:11 Сенат США единодушно принял резолюцию о Голодоморе в Украине
17:02 Интер в гостях переиграл ПСВ в Лиге чемпионов (Видео)
17:00 "Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР
16:58 Определена команда недели в Лиге чемпионов
16:58 Что кушают короли: гастрономические пристрастия Елизаваты II
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
Новости: За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
За 13 лет в Украине погибли в ДТП десятки тысяч человек
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Телохранитель Тупака Шакура утверждает что певец жив
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь