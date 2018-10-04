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Турчинов: Отношениям Украины и Польши мешает Россия

Александр Турчинов
22:04 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению секретаря СНБО имперская политика России является главной угрозой для взаимоотношений Украины и Польши.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что агрессивная имперская политика РФ является главной угрозой для развития отношений между Украиной и Польшей. Об этом А. Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом в Киеве.

"Главная угроза, по моему мнению, для Украины и для Польши - это агрессивная имперская реваншистская политика Российской Федерации", - заявил А. Турчинов. "И по сравнению с этой угрозой, мне кажется, что какие-либо другие локальные проблемы или политические и дипломатические нюансы отходят далеко на второй план", - добавил секретарь СНБО. Он напомнил, что Украина находится на переднем крае российской агрессии.

Также А. Турчинов сказал, что для Украины главным является реформирование сектора безопасности и обороны и продвижение в направлении евроатлантической интеграции, несмотря на агрессию РФ. В свою очередь, П. Солох согласился, что агрессивная российская политика является основной проблемой, целью которой является дестабилизация ситуации. "В этой перспективе польско-украинские отношения надо оценить как хорошие", - добавил П. Солох.

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Новости Украины, Взаимоотношения, Польша, Россия, СНБО, Украина.
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