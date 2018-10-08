Геращенко рассказала о кровавой выходке боевиков на переговорах в Минске

Как-то на переговорах в Минске представители боевиков бросили Леониду Кучме окровавленный украинский паспорт.

"Это был паспорт убитого террористами Василия Слипака. Мы были шокированы. И бросились к Кучме, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту", - написала на своей странице в Facebook представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?", - говорила, по ее словам, тогда Геращенко. Она подчеркнула, что тогда настаивали, чтобы окровавленный документ приняли представители ОБСЕ и передали его украинским компетентным органам.

"Кучма прав, что после минских встреч надо несколько дней отходить, и очередь желающих отстаивать там Украину не стоит", - подытожила Геращенко.

Напомним, Слипак был солистом в Парижской национальной опере. С 2015 года воевал на Донбассе, погиб в июне 2016 года от пули снайпера вблизи Луганского в Донецкой области. 20 февраля 2017 года президент посмертно присвоил Слипаку звание Героя Украины.