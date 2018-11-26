Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание по инициативе украинской стороны

Украина инициировала проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за агрессии Российской Федерации в районе Керченского пролива.
Об этом говорится в сообщении представительства Украины в международных организациях в Twitter.
"Россия применила оружие против украинских судов вблизи Керченского пролива", - говорится в сообщении. Дипломаты подчеркнули, что российская агрессия продолжается.
В связи с этим, Украина инициировала проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.