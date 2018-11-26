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Названа причина, почему Украина не разрывает дипотношения с РФ

Названа причина, почему Украина не разрывает дипотношения с РФ
15:28 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua

Новости Украины: Климкин назвал причины, почему не разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему официальный Киев не разрывает дипломатические отношения со страной-агрессором. Об этом он заявил в понедельник на брифинге для журналистов.

"Мы по факту не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать (украинцам), в том числе политическим заключенным. Мы всегда исходили из этой позиции", - заявил министр.

Он подчеркнул, что в сегодняшних условиях пребывание на территории страны-агрессора для украинских граждан является опасным.

Вместе с тем Климкин признал, что российские дипломаты, работающие на территории Украины, сотрудничают с российскими спецслужбами.

В МИД Украины не исключают, что Россия продолжит агрессию

"Что касается российских дипломатов здесь, то обычно они работают на спецслужбы. Никаких других функций у них тут в Украине быть не может", - сказал министр.

В то же время Климкин анонсировал в связи с этим "ряд мер", но не стал раскрывать детали.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими друзьями и партнерами и дальнейшие шаги, безусловно, будут. Ожидайте", - сказал он.

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МИД, РФ, Российская Федерация, Дипотношения, Министерство иностранных дел, Павел Климкин.
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