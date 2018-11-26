Скачать
Понедельник, 26.11.2018
В Украине ввели военное положение: названы области
В Украине ввели военное положение: названы области
В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

Военное положение: Турчинов рассказал, когда и где ограничат права граждан

Военное положение: Турчинов рассказал, когда и где ограничат права граждан
21:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: turchynov.com

Новости Украины: Петр Порошенко уже внес в Раду обновленный указ о введении военного положения в Украине на 30 суток.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Что касается времени введения военного положения: президент в своем обращении четко заявил, что до 30 дней. Он внес соответствующий документ в парламент и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию: речь идет о тридцати днях введения военного положения", - сказал А.Турчинов на внеочередном пленарном заседании парламента в понедельник вечером.

Секретарь СНБО пояснил, что в ходе действия военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан, однако это не планируется применять, как норму, а лишь на случай угроз Украина должна иметь такой инструмент.

Порошенко: Военное положение продлится 30 дней и начнется 28 ноября

"Президент настаивает, что это не будет императивное ограничение – только там, где будут проходить военные действия", - сказал он.

На замечание фракции Радикальной партии о том, что права украинцев могут быть ущемлены, в частности, на образование, секретарь СНБО пояснил: "Что касается образования. Когда будет угроза детям, будут закрываться школы". "Когда будет необходимо закрывать предприятия, то будут закрываться предприятия. Четкое ограничение прав и свобод зафиксировано в 8-й ст.закона", - добавил он.

Также А.Турчинов добавил, что эти нормы о военном положении в законодательстве Украины не отличаются от аналогичных норм в законодательстве зарубежных стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Александр Турчинов, СНБО, Военные действия, Военный стан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море
03 Танцы со звездами 2018: кто стал победителем грандиозного суперфинала (Видео)
04 В Украине ввели военное положение: названы области
05 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы
ДТП в Харькове: Суд приобщил к делу новые документы
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Порошенко: Военное положение продлится 30 дней и начнется 28 ноября
Порошенко: Военное положение продлится 30 дней
Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь