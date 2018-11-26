Военное положение: Турчинов рассказал, когда и где ограничат права граждан

Новости Украины: Петр Порошенко уже внес в Раду обновленный указ о введении военного положения в Украине на 30 суток.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Что касается времени введения военного положения: президент в своем обращении четко заявил, что до 30 дней. Он внес соответствующий документ в парламент и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию: речь идет о тридцати днях введения военного положения", - сказал А.Турчинов на внеочередном пленарном заседании парламента в понедельник вечером.

Секретарь СНБО пояснил, что в ходе действия военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан, однако это не планируется применять, как норму, а лишь на случай угроз Украина должна иметь такой инструмент.

"Президент настаивает, что это не будет императивное ограничение – только там, где будут проходить военные действия", - сказал он.

На замечание фракции Радикальной партии о том, что права украинцев могут быть ущемлены, в частности, на образование, секретарь СНБО пояснил: "Что касается образования. Когда будет угроза детям, будут закрываться школы". "Когда будет необходимо закрывать предприятия, то будут закрываться предприятия. Четкое ограничение прав и свобод зафиксировано в 8-й ст.закона", - добавил он.

Также А.Турчинов добавил, что эти нормы о военном положении в законодательстве Украины не отличаются от аналогичных норм в законодательстве зарубежных стран.