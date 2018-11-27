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Рада предложила международным партнерам отправить наблюдателей к Азовскому морю

Рада предложила международным партнерам отправить наблюдателей к Азовскому морю
00:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Рада предлагает морским государствам направить в регион Черного и Азовского морей военные корабли.

Верховная Рада Украины приглашает международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагает морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России.

Об этом говорится в обращении ВРУ (№9341) к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ, национальным парламентам государств мира в связи с очередным актом агрессии Российской Федерации против Украины, которое сегодня принял украинский парламент.

За постановление, утверждающее это обращение, проголосовали 272 народных депутатов Украины.

Парламент выражает решительный протест агрессивным действиям России в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", ранением и захватом в плен членов их экипажей. Также ВР требует от Российской Федерации оказать неотложную медицинскую помощь раненым украинским морякам, обеспечить их немедленное безопасное возвращение в Украину, а также возврат незаконно захваченного военного имущества и возмещение причиненных убытков.

Верховная Рада призывает международное сообщество принять действенные меры для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море, в том числе с помощью применения новых и усиления существующих санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Также парламент призывает международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Призываем международное сообщество адекватно реагировать на вызовы и угрозы, которую несет Российская Федерация, поскольку политика умиротворения уже привела к оккупации части территории Украины - Автономной Республики Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в обращении.

Парламент Украины подчеркивает, что строительство "Северного потока-2" является проектом не в интересах Европы, а в интересах России и несет угрозу, в том числе и сфере безопасности для всего региона Балтии и Северной Европы.

Также отмечается, что безнаказанность агрессивной политики и действий РФ может привести к глобальным последствиям. В обращении сказано, что 25 ноября 2018 года Вооруженные силы Российской Федерации совершили вооруженное нападение на военные катера ВМС Украины, которые осуществляли плановый морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, с соблюдением положений действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации.

"Такие действия Российской Федерации являются актом вооруженной агрессии против Украины, как это определено в статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 года об определении агрессии, а также нарушением статьи 2 и статьи 21 Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркивается в обращении.

В нем также сказано, что действия России являются продолжением вооруженной агрессии против Украины, которая началась 20 февраля 2014 года, и результатом которой стала незаконная оккупация части территории Украины - Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Все по теме:

Верховная Рада, ПАСЕ, Азовское море, ООН, ОБСЕ, Европарламент, ПА НАТО, ПА ГУАМ.
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