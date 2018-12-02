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Меркель и Трамп обсудили инцидент в Керченском проливе
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Меркель и Трамп обсудили инцидент в Керченском проливе

Меркель и Трамп обсудили инцидент в Керченском проливе
01:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Так же Ангела Меркель и Дональд Трамп решали, как выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель "на полях" саммита G20 в Аргентине провела консультации с президентом США Дональдом Трампом, в том числе на предмет российско-украинского конфликта в Керченском проливе", - написал Ш.Зайберт в "Твиттере" в субботу.

Также, отметил Ш.Зайберт, политики обсудили планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Ангела Меркель, Керченский пролив, Дональд Трамп, ДРСМД.
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