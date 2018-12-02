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Воскресенье, 02.12.2018
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в &quot;Нормандском формате&quot;
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в "Нормандском формате"
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Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в "Нормандском формате"

Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в &quot;Нормандском формате&quot;
13:59 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести встречу в "Нормандском формате" на уровне политических союзников.

Украина готова к встрече в "Нормандской формате" на уровне политических советников, на которой будет потребовать от России вернуть плененных россиянами близ Керченского пролива военных, суда Военно-морских сил ВСУ, а также открыть пролив для прохода в украинские порты судов, заявил глава Украинского государства Петр Порошенко в интервью France 24, сообщает пресс-служба президента.

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - ответил П.Порошенко на вопрос, готова ли Украина к обсуждению ситуации в "Нормандской формате" на уровне советников, о котором сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

При этом он подчеркнул, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле. "Встреча лишь инструмент, а не результат. Мы требуем - прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия", - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что РФ должна отвести свои войска, которые находятся на российско-украинской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей. Именно поэтому, по словам П.Порошенко, в украинских приграничных областях с Россией был введено военное положение.

"И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда состоится деэскалация ситуации", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы, усилена охрана объектов критической инфраструктуры. По словам президента, в ответ на агрессию РФ Украина будет продолжать усиливать армию современными средствами вооружения и военной техники.

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Керченский пролив, Петр Порошенко, Плен, Украинские моряки, Встреча в "Нормандском формате", Политические союзники.
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