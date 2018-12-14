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Геращенко надеется, что ЕС примет "Азовский пакет санкций" в отношении РФ

Геращенко надеется, что ЕС примет &quot;Азовский пакет санкций&quot; в отношении РФ
16:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что военное положение в стране заставило зарубежных партнеров мобилизоваться в поддержку Украины.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко убеждена, что введение в Украине военного положения побудило лидеров стран Евросоюза принять отдельное решение с требованием к РФ освободить пленных украинских моряков. Такое мнение политик высказала на своей странице в Facebook.

"До брюссельского визита Президента Порошенко в проекте итогового решения Европейского Совета не было пассажа по Азову. Там речь шла только о невыполнении РФ минских соглашений и продолжении этого, "минского", пакета санкций. После встреч украинского лидера с руководителями ЕС и НАТО, появился этот важный пункт документа. Уверена, что следующим шагом будет "Азовский пакет санкций", – отметила Геращенко.

Об этом она подчеркнула, что без введения военного положения "этот пассаж в сверхважном документе вряд ли был бы возможен".

"Военное положение заставил и наших партнеров мобилизоваться в поддержку Украины. Военное положение поддержано и в резолюции Европарламента", – подчеркнула она.

Кроме того, напомнив о принятии Верховной Радой соответствующего решения относительно введения военного положения в 10 областях Украины, Геращенко подчеркнула, что в ЕС понимают его важность.

"И даже стыдно вспомнить, как позорно эти дебаты проходили в ВР. И тем более стыдно, когда сегодня некоторые депутаты, в том числе от коалиции, говорят, что балаган был устроен потому, что президент не предоставил достаточных аргументов серьезности угрозы. В ЕС понимают, что решение относительно военного положения принимал не единолично президент, а СНБО – единогласно. А вот украинским депутатам это и до сих пор не понятно", – добавила первый вице-спикер.

Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции

Как сообщалось, военное положение в 10 областях Украины введено с 26 ноября в связи с актом агрессии РФ в отношении украинских судов и их экипажей в районе Керченского пролива, который произошел 25 ноября.

Европейский Совет 13 декабря обнародовал выводы относительно событий в Азовском море и вокруг Керченского пролива. В частности, пункт 8 выводов полностью посвящен агрессии России в Азовском море и развитию ситуации вокруг Керченского пролива и в регионе в целом.

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Азовское море, Ирина Геращенко, Керченский пролив, Украинские моряки, агрессия РФ, Военное положение в Украине.
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