Порошенко рассказал, почему Путин избегает разговора

Новости Украины: Владимир Путин отказывается общаться с Петром Порошенко потому, что ему нечего сказать в ответ на доказательства российской агрессии.

Президент РФ Владимир Путин отказывается общаться с Президентом Украины не в связи с избирательным процессом в нашей стране, а потому что ему нечего сказать в ответ на неопровержимые доказательства российской агрессии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции.

"Когда во время акта агрессии (в Керченском проливе - ред.) я набрал его (Путина - ред.) для того, чтобы пообщаться, он отказался от общения не в связи с избирательным процессом в Украине, как он объясняет, он отказался потому, что ему нечего сказать, и вся правда полностью на стороне Украины, и касательно доказательств агрессии", - сказал Порошенко.

По словам главы государства, глава Кремля просто не ожидал, что нам удастся так быстро собрать доказательства российской агрессии, начиная от спутниковых снимков, радиоперехватов, данных наших партнеров и заканчивая видео, которое было продемонстрировано всему миру.

"Ему (Путину - ред.) просто нечего было сказать, поэтому он отказался говорить", - убежден Порошенко.

В этом контексте он подчеркнул, что причина того, что мы уже год не можем освободить ни одного заложника с оккупированных территорий и ни одного политзаключенного из России и незаконно аннексированного Крыма, не в том, что президент РФ общается или не общается с Порошенко.

"Она в том, что он (Путин. - ред.) не хочет их освобождать. Он неоднократно демонстрировал, что это зависит исключительно от его даже не политической воли, а желания - захотел освободил, захотел нет ... Когда мы общались и когда мы не общаемся, когда он имел эту аргументацию или другую, он не освобождал наших заложников", - констатировал Порошенко.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков. Верховная Рада Украины 26 ноября принял закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

Европейский Совет 13 декабря обнародовал заключения, касающиеся событий в Азовском море и вокруг Керченского пролива. В частности, пункт 8 заключений полностью посвящен агрессии России в Азовском море и развитию ситуации вокруг Керченского пролива и в регионе в целом. Украина настаивает на введении новых международных санкций против РФ в связи с агрессией на Азовском и Черном морях.