Волкер: В США планируют новые поставки военного оборудования Украине

Новости Украины: По словам спецпредставителя Госдепа, обсуждение новых поставок будет продолжаться и в дальнейшем

Поставки американской военной помощи в Украину могут пройти в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом заявил в понедельник во время онлайн-брифинга из Брюсселя специальный представитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер.

"У нас есть возможность продажи дополнительного (военного – ред.) оборудования", - отметил Волкер, напомнив также о предусмотренных 250 млн долл. на военную помощь Украине в оборонном бюджете США на следующий год.

"Объявление анонсов, а также уведомление Конгресса о первых траншах будут сделаны в течение следующих нескольких месяцев", - отметил представитель США.

В этой связи Волкер подчеркнул, что Украина и США тесно сотрудничают в вопросе усиления оборонных возможностей украинской армии. Он напомнил о недавнем заседании Комиссии стратегического партнерства США-Украина в Вашингтоне, подчеркнув, что эти консультации охватили полный спектр правительственного взаимодействия, в том числе оборонных вопросов.

"Эксперты по вопросам национальной безопасности как с украинской, так и с американской стороны собрались вместе и обсудили стратегию Украины относительно нацбезопасности, оборонительные возможности, какие существуют пробелы в этих вопросах, и как мы можем их заполнить", - отметил представитель США.