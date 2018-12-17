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Волкер: В США планируют новые поставки военного оборудования Украине

Волкер: В США планируют новые поставки военного оборудования Украине
19:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам спецпредставителя Госдепа, обсуждение новых поставок будет продолжаться и в дальнейшем

Поставки американской военной помощи в Украину могут пройти в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом заявил в понедельник во время онлайн-брифинга из Брюсселя специальный представитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер.

"У нас есть возможность продажи дополнительного (военного – ред.) оборудования", - отметил Волкер, напомнив также о предусмотренных 250 млн долл. на военную помощь Украине в оборонном бюджете США на следующий год.

"Объявление анонсов, а также уведомление Конгресса о первых траншах будут сделаны в течение следующих нескольких месяцев", - отметил представитель США.

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В этой связи Волкер подчеркнул, что Украина и США тесно сотрудничают в вопросе усиления оборонных возможностей украинской армии. Он напомнил о недавнем заседании Комиссии стратегического партнерства США-Украина в Вашингтоне, подчеркнув, что эти консультации охватили полный спектр правительственного взаимодействия, в том числе оборонных вопросов.

"Эксперты по вопросам национальной безопасности как с украинской, так и с американской стороны собрались вместе и обсудили стратегию Украины относительно нацбезопасности, оборонительные возможности, какие существуют пробелы в этих вопросах, и как мы можем их заполнить", - отметил представитель США.

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Украина, США, ВСУ, Курт Волкер, Военное оружие.
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