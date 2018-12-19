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Еще одна страна поздравила Украину с созданием Единой поместной церкви

Еще одна страна поздравила Украину с созданием Единой поместной церкви
07:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Канада приветствовала создание единой церкви в Украине и назвал это событие историческим.

Официальная Оттава поздравляет митрополита Епифания с избранием предстоятелем Православной церкви Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в Twitter.

“Канада поздравляет митрополита Епифания с избранием главой новой православной Церкви Украины”, - отметили в МИД.В ведомстве подчеркнули, что создание Единой поместной церкви - это “исторический момент для религиозной свободы и Украины”.

Вашингтон официально поздравил Украину с созданием Единой поместной церкви

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

17 декабря спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Варфоломея в Украину, а также выступить в Верховной Раде.

6 января Вселенский патриарх Варфломей вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

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США, Канада, Госдеп США, Единая поместная церковь, Епифаний.
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