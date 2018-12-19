Стало известно, когда возможно произойдут следующие трехсторонние "газовые" переговоры

Новости Украины: Стало известно, что после 2019 года завершится контракт на транзит российского газа по территории Украины.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович предложил провести трехсторонние газовые переговоры относительно нового контракта на транспортировку российского газа в середине января 2019 года.

Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на пресс-конференции в Укринформе на тему "Итоги Совета ассоциации Украина-ЕС: евроинтеграционная повестка дня на 2019 год".

"Вице-президент ЕС по энергетике сообщил, что есть новое предложение - провести трехсторонние переговоры с участием Украины и России относительно нового контракта по транзиту российского газа в середине января", - сказал Мингарелли.

Он также сообщил, что Шефчович на заседании Совета ассоциации обратил внимание на необходимость продолжения анбандлинга "Нафтогаза" и компаний, занимающихся распределением электроэнергии, а также обеспечение независимости энергоргорегуляторов и прозрачности в распределении газа.

Европейский Союз и Украина провели пятое заседание Совета ассоциации 17 декабря в Брюсселе.

Еврокомиссия по итогам встречи вице-президента ЕК Мароша Шефчовича и главы МИД Украины Павла Климкина 5 декабря сообщила, что следующие трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по вопросам транзита российского газа могут состояться в начале 2019 года.