Скачать
Среда, 19.12.2018
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ подвел итоги заседания в Минске по Донбассу
Белорусам запретили участвовать в таинствах новой Православной церкви Украины
Белорусам запретили участвовать в таинствах новой ПЦУ
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера
Зонд New Horizons совершит близкий подлет к объекту в Поясе Койпера

Глава делегации Королевских ВМС объяснили визит корабля HMS Echo в Одессу

Глава делегации Королевских ВМС объяснили визит корабля HMS Echo в Одессу
21:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Визит в Одессу британского корабля HMS Echo является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины.

Визит в Одессу британского разведывательного корабля HMS Echo является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ, об этом сегодня в ходе встречи заявил глава делегации Королевских ВМС Мэтью Уоррен.

«Визит корабля - это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины», - отметил Уоррен.

По словам первого заместителя командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Андрея Тарасова, «это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива, и он очень важен для нашего государства».

Тарасов поблагодарил иностранных коллег за поддержку Украины в борьбе за независимость и отстаивание своих прав, определенных нормами международного морского права и действующих договоров.

Турчинов: Украина работает над усилением береговой обороны

Он также подчеркнул, что «наша сила заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания - одна из первых, кто приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях».

Глава делегации Королевских ВМС также выразил поддержку Великобританией Украины и украинских военных моряков, которые находятся в плену Российской Федерации.

Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку

«Сегодняшний визит является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины», - сказал Уоррен и отметил важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества и пути его совершенствования. Визит корабля продлится до 22 декабря текущего года.

Сегодня сообщалось, в среду, 19 декабря, в 10:30 утра разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Одесса, Великобритания, ВМС ВСУ, Черное море, HMS Echo, Мэтью Уоррен.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Маникюр 2019: интересная идея дизайна "Вуаль"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Сенат США представит проект резолюции против РФ
Сенат США представит проект резолюции против РФ
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь