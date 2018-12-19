Глава делегации Королевских ВМС объяснили визит корабля HMS Echo в Одессу

Новости Украины: Визит в Одессу британского корабля HMS Echo является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины.

Визит в Одессу британского разведывательного корабля HMS Echo является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ, об этом сегодня в ходе встречи заявил глава делегации Королевских ВМС Мэтью Уоррен.

«Визит корабля - это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины», - отметил Уоррен.

По словам первого заместителя командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Андрея Тарасова, «это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива, и он очень важен для нашего государства».

Тарасов поблагодарил иностранных коллег за поддержку Украины в борьбе за независимость и отстаивание своих прав, определенных нормами международного морского права и действующих договоров.

Он также подчеркнул, что «наша сила заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания - одна из первых, кто приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях».

Глава делегации Королевских ВМС также выразил поддержку Великобританией Украины и украинских военных моряков, которые находятся в плену Российской Федерации.

«Сегодняшний визит является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины», - сказал Уоррен и отметил важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском регионе, направления двустороннего сотрудничества и пути его совершенствования. Визит корабля продлится до 22 декабря текущего года.

Сегодня сообщалось, в среду, 19 декабря, в 10:30 утра разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.