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Кличко не прошел проверку НАПК: мэру внесено предписание

Кличко не прошел проверку НАПК: мэру внесено предписание
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины: НАПК внесло предписание Кличко из-за неутвержденной антикоррупционной программы Киевсовета на 2017 год.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам плановой проверки соблюдения закона "О предотвращении коррупции" в Киевском городском совете внесло предписание городскому голове Виталию Кличко.

Как сообщается на сайте НАПК в субботу, агентство установило нарушение требований статьи 19 закона - не была утверждена антикоррупционная программа Киевсовета на 2017 год.

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Кроме того, проверкой установлено, что ответственные должностные лица Киевсовета не сообщили в НАПК о 6 случаях несвоевременного предоставления деклараций перед увольнением бывшими должностными лицами секретариата Киевсовета, что является нарушением требований статьи 49 закона о предотвращении коррупции.

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Согласно предписанию, Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Киевсовета требований закона "О предотвращении коррупции" и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Коррупция, Мэр Киева, НАПК.
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