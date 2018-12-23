Еще одна страна намерена добиваться автокефалии

Новости Украины: Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти будут добиваться автокефалии для Черногорской православной церкви.

Президент Черногории Мило Джуканович в ходе интервью на канале RTCG заявил о намерении властей добиваться автокефалии для Черногорской православной церкви.

По словам президента страны, действующая в Черногории Сербская православная церковь занимается подрывом независимости Черногории.

Отмечается, что Черногорская православная церковь провозгласила себя автокефальной в 1993 году,но не была признана.

Джуканович заявил, что власти Черногории намерены продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви и будет нести за это ответственность.

На сегодняшний день, Сербская православная церковь является господствующей в Черногории.

Согласно данным, Черногорская православная церковь занимала 9 место в списке автокефальных православных церквей до 1918 года. В то время Сербия фактически запретила деятельность ЧПЦ, а в 1922 году добилась от Константинополя документального согласия на присоединение к Белградской митрополии Черногорской церкви.

Напомним, 15 декабря в в стенах собора Святой Софии в Киеве прошел Объединительный собор. На тайном голосовании предстоятелем единой Православной церкви Украины (ПЦУ) избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

В последствии, 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона,который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.