Президент Украины гарантирует проведение президентских выборов

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует проведение президентских выборов 31 марта следующего года. Об этом глава страны сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Мы защитим демократию. Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я это подчеркиваю", - объявил он.
Напоминаем, что президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении внести в начале декабря в Верховную Раду проект решения о проведении президентских выборов в стране 31 марта 2019 года.
После чего, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление №9342 о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
В связи с введением военного положения выборы 23 декабря в 10 областях в объединенных территориальных громадах провести невозможно.