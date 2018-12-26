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Президент Украины гарантирует проведение президентских выборов

Президент Украины гарантирует проведение президентских выборов
15:06 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Порошенко заявил, что президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует проведение президентских выборов 31 марта следующего года. Об этом глава страны сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы защитим демократию. Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я это подчеркиваю", - объявил он.

Напоминаем, что президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении внести в начале декабря в Верховную Раду проект решения о проведении президентских выборов в стране 31 марта 2019 года.

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После чего, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление №9342 о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

В связи с введением военного положения выборы 23 декабря в 10 областях в объединенных территориальных громадах провести невозможно.

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Выборы, Президентские выборы, Петр Порошенко, Президент Украины, Выборы в Украине.
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