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Грымчак сообщил, какую технику получила Украина от НАТО из-за военного положения

Грымчак сообщил, какую технику получила Украина от НАТО из-за военного положения
11:25 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Страны НАТО в связи с введением военного положения в Украине, передали современные средства связи, которых не хватало в боевых подразделениях ВСУ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак во время телеэфира на одном из каналов рассказал, что Украина благодаря введению военного положения смогла получить современные средства связи от стран НАТО.

Грымчак сообщил, что эти средства были срочно доставлены на территорию Украины.. Это так называемые защищенные средства связи, которых до этого времени не было в боевых подразделениях.

Чиновник отметил, что за месяц, кода в 10 областях Украины действовало военное положение, было сделано много чего, о чем можно говорить на закрытом заседании СНБО.

Во время военного положения "Укрзализныця" работала в специальном режиме, который помог оперативно передислоцировать украинские войска.

Отмечается, что передислокация одной мотопехотной бригады во время военного положения и без него происходит с разницей в 2 недели. "Укрзализныця" работает в штатном режиме бизнес-структуры, у них есть обязательства, которые они должны выполнять в срок. Но, при введении военного положения, "Укрзализныця", ссылаясь на него, может скорректировать свои действия и никто не будет предъявлять претензии.

Напомним, в среду, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в 10 областях страны. Он отметил, что а время действия военного положения в 10 областях была проведена огромная работа по передислокации, доукомплектации, сокращению сроков боевого слаживания и усилению боевой способности ВСУ, серьезно усилена противовоздушная оборона. Вместе с тем, Президент напомнил, что ситуация с безопасностью вокруг Украины не изменилась, и добавил, что ОБСЕ подтвердило данные украинской разведки.

Напомним, что 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября. После чего, принятый Верховной Радой закон об утверждении указа о введении военного положения в 10 областях предоставляет право президенту Украины Петру Порошенко объявлять мобилизацию, разъяснял спикер парламента Андрей Парубий.

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НАТО, Передача, Военное положение в Украине, Современные средства связи, Боевые подразделения ВСУ.
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