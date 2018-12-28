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В МИД Германии прокомментировали новогоднее перемирие на Донбассе

В МИД Германии прокомментировали новогоднее перемирие на Донбассе
02:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Германия привержена дальнейшим гуманитарным шагам для облегчения страданий людей, особенно в зимние месяцы.

В Германии приветствовали достижения договоренности об установлении перемирия на Донбассе в связи с новогодними праздниками.

Об этом говорится в посте МИД ФРГ.

"Хорошо, что конфликтующие стороны на востоке Украины договорились о прекращении огня зимой. Теперь он должен соблюдаться постоянно", - говорится в реакции немецкого внешнеполитического ведомства.

Германия, заявляют в МИД, привержена дальнейшим гуманитарным шагам для облегчения страданий людей, особенно в зимние месяцы.

Напомним, что Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря.

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Германия, Украина, Европа, Донбасс, Политика, Новости Украины, Перемирие на Донбассе.
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