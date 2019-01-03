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Партия "Самопомич" выдвинула кандидата в президенты 2019

Партия &quot;Самопомич&quot; выдвинула кандидата в президенты 2019
14:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Члены партии "Объединение "Самопомич" на съезде 3 января 2019 года единогласно выдвинули кандидатуру мэра Львова Андрея Садовога на президентские выборы.

Члены партии "Объединение "Самопомич" в четверг, 3 января 2019 года, на 17-ом съезде партии проголосовали за выдвинуть кандидатуру Андрея Садового на пост президента Украины.

Сообщается, что делегаты съезда единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.В съезде приняли участие делегаты от областных и местных организаций партии "Объединение "Самопомич". Городской голова Глухова Мишель Терещенко, который также присутствовал на съезде, объявил о своей поддержке Садового.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый является лидером партии "Объединение "Самопомич". Политическая партия была создана по его инициативе в октябре 2012 года.

Как сообщалось ранее, в Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания по выборам президента Украины. Выдвижение кандидатов и подача документов кандидатов в президенты продлится до 3 февраля включительно, а их регистрация состоится в течение пяти дней и закончится 8 февраля 2019 года.

 В понедельник. 31 декабря 2018 года, бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015 гг.) Игорь Шевченко первым сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. 3 января 2019 года стало известно, что лидер Социал-демократической партии (СДП), народный депутат Украины (избранный по 144-му округу в Полтавской области и вошедший во фракцию "Блок Петра Порошенко") Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на выборах президента Украины.

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Все по теме:

Кандидатура, Мэр Львова, Андрей Садовой, "Обьединение Самопомич", Президентские выборы 2019, Выборы 2019.
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