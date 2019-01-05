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РПЦ о томосе для Украины: Варфоломей оторвал себя от мирового православия

РПЦ о томосе для Украины: Варфоломей оторвал себя от мирового православия
14:25 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: В РПЦ отреагировали на подписание томоса для Украины.

Российская православная церковь заявляет, что подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

Порошенко отреагировал на предоставление Томоса ПЦУ

Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для Православной церкви Украины.

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он.

По словам Волкова, "подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины(ПЦУ). в понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием Президента Петра Порошенко, где будет продемонстрировано Томос об автокефалии. Богослужение начнется 7 января 2019 года в 10 часов утра. В совместной молитве запланировано участие Президента Украины, Главы Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

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Украина, РПЦ, УПЦ, Росссия, Варфоломей, Патриарх Варфоломей, Томос.
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