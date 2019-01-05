РПЦ о томосе для Украины: Варфоломей оторвал себя от мирового православия

Новости Украины: В РПЦ отреагировали на подписание томоса для Украины.

Российская православная церковь заявляет, что подписанием томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси священник Александр Волков, комментируя подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем томос для Православной церкви Украины.

"Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол", - сказал он.

По словам Волкова, "подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию".

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины(ПЦУ). в понедельник, 7 января в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием Президента Петра Порошенко, где будет продемонстрировано Томос об автокефалии. Богослужение начнется 7 января 2019 года в 10 часов утра. В совместной молитве запланировано участие Президента Украины, Главы Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.