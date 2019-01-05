Сибига опубликовал текст подписанного Патриархом Варфоломеем Томоса

Новости Украины: Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал текст Томоса об автокефалии ПЦУ , который 5 января в Стамбуле подписал Вселенский Патриарх Варфоломей.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter опубликовал текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Сообщается, что выложенными фото является перевод Томоса, который был подписан Вселенским Патриархом Варфоломеем I в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Отмечается, что в документе указано, что Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной.

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha(@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

Таким образом решение было было соборно утверждено и вручено в точной и идентичной копии Блаженнейшему предстоятелю Святейшей Церкви Украины, кир Епифанию и Его Превосходительству Президенту страны господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления.

Советник Президента Ростислав Павленко заявил, что официальный перевод будет "очень скоро". Перед тем Томос было зачитан на греческом с амвона.

Напомним, 4 января 2019 года Его Святейшество, Вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт на Афоне, который передал Его Святейшеству пергамент с изготовленным Томосом, написанным его рукой для автокефальной церкви в Украине.

Напомним, кроме президента Украины в Стамбул приехала украинская делегация, а именно глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Павел Климкин, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко и другие политики.

Перед посещением молебна и получением Томоса президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу. Президенты обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли. Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Звершилося! Вітаю усіх нас із сьогоднішньою подією – підписанням Томосу про автокефалію Православній Церкві України. pic.twitter.com/bK6jf3DnfT — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.

В понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием главы государства, где будет продемонстрирован Томос. После литургии Томос будут перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.