Министр обороны о Томосе: Для армии это очень важно

Новости Украины: Глава оборонного ведомства Украины объяснил, что дает украинской армии непобедимый дух.

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в том, что армия, которая имеет силу духа и веру, будет непобедимой.

Об этом он сказал журналистам в Стамбуле после предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, сообщает корреспондент.

"Это церковь, которая молилась за Украину и за нашего воина. Это очень важно. Для армии это очень важно. Потому что армия, не имеющая духа, не имеет веры, она очень уязвима, а армия с духом и верой - непобедима ", - сказал Полторак.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.