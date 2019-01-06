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Президент в кругу семьи поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ

Президент в кругу семьи поздравил украинцев с Рождеством и рождением ПЦУ
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и рождением независимой православной церкви.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и рождением независимой Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает сайт главы украинского государства.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым. И так же - с рождением независимой Православной церкви Украины. Я поздравляю вас из Фанара, резиденции Вселенского Патриарха, где проходят торжества по случаю вручения Томоса", - говорится в сообщении.

П.Порошенко отметил, что в 2019 году Рождество для украинцев особенно большой и торжественный праздник, потому что Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

Также президент отметил, что "нашу давнюю Церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы, наконец, освободили из московской неволи. И она, равная между равными, вошла в семью, которая теперь состоит из пятнадцати независимых православных церквей".

Кроме того, Вселенский патриарх Варфоломей отметил, что подписание Томоса является особенной миссией не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами и подчеркнул, что будет молиться за Украину всегда.

"Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украине. Благодать новорожденного Спасителя да благословит всех украинцев в новом, 2019 году", - сказано в сообщении.

В свою очередь предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выразил надежду, что в 2019 году все украинское православие объединится вокруг киевского престола и что Украина вернет Крым и оккупированные территории Донбасса.

"Мы радуемся и возлагаем в дальнейшем нашу надежду на Бога и верим, что в будущем новом 2019 году, получив этот великий дар - признание автокефалии Украинской Православной Церкви, мы объединим все украинское православие вокруг киевского престола", - заявил митрополит Епифаний.

"Мы верим в то, что в следующем году воцарится тот долгожданный мир в Украине: будет завершена война на востоке, мы вернем оккупированные территории, вернем Крым, и все у нас будет идти так, как мы этого хотим, ибо Господь показал до сих пор, способствуя и помогая нам в этом", - добавил митрополит.

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Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

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Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Украина, Петр Порошенко, Рождество, Томос, ПЦУ.
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