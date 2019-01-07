Грузинская церковь готовит заявление после прочтения текста Томоса для ПЦУ

Новости Украины: В Грузинской церкви еще не решили, как они относятся к автокефалии ПЦУ.

Грузинская православная церковь выразит свою четкую позицию касательно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом томоса.

Об этом сообщил журналистам в Тбилиси местоблюститель патриаршего престола ГПЦ митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), пишет Радио Свобода.

По его словам, так принял ранее синод Грузинской церкви: члены синода должны ознакомиться с документом, после чего будет сделано заявление по этому поводу.

При этом он добавил, что дата нового заседания синода, на котором рассмотрят этот вопрос, еще не известна.

Грузинские средства массовой информации напоминают, что, как правило, синод ГПЦ собирается дважды в год, зимой и в начале лета.

Зимнее заседание состоялось 27 декабря, и тогда Грузинская православная церковь вновь не приняля решения по поводу автокефалии украинской церкви, решив сделать это на следующем заседании синода - уже после предоставления ПЦУ томоса.

Тогда иерархи ГПЦ говорили о том, что среди членов синода были разные мнения относительно автокефалии украинской церкви, и поэтому сейчас синод отнесся к этому вопросу с осторожностью.

В Грузинской церкви есть опасения, что в случае поддержки автокефалии украинской церкви Российская может официально отобрать из ее подчинения территории сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии. Сейчас они неподконтрольны ГПЦ фактически, но РПЦ формально признает эти регионы канонической территорией Грузинской церкви.

Грузинская православная церковь провозгласила свою современную автокефалию в 1917 году, выйдя из состава Российской православной церкви.

В составе РПЦ она находилась от 1811 года, после того, как Российская империя присоединила к себе Грузию, а РПЦ отменила давнюю многовекового автокефалию ГПЦ, ведущую свою историю с 5-го столетия.

Новую автокефалию РПЦ признала в 1943 году, а Вселенский патриархат – в 1989 году.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. В молебне перед подписанием документа принимали участие предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, перешедшие в ПЦУ из УПЦ (Московского патриархата) митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий), митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) – от УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.