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Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге

Украинский паспорт за 2018 год улучшил позиции в мировом рейтинге
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина за 2018 год поднялась на три позиции в рейтинге паспортов мира.

За минувший год Украина поднялась на три позиции в рейтинге паспортов мира.

Об этом свидетельствуют данные опубликованного сегодня компанией Henley & Partners обновленного «Индекса паспортов», который отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, по итогам 2018 года Украина занимает 41-е место в рейтинге паспортов мира (против 44-й позиции годом ранее). Теперь для украинцев по безвизу доступны 128 стран мира, тогда как год назад их количество составляло 114.

В то же время лидером «Индекса паспортов» стала Япония, граждане которой могут посещать без виз 190 стран мира. Год назад первое место занимала Германия с показателем 177 стран. Сейчас Германия делит третье место с Францией (188 страны с безвизовым посещением).

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На втором месте расположилась Южная Корея, которая за три месяца добавила Индию в список безвизовых стран и поднялась в «Индексе» на одну позицию.

Сингапур также на втором месте с показателем 189 стран.

Великобритания и США продолжают терять позиции, и сейчас занимают 6-е место (185 стран). Значительное их падение с 1-го места в 2015 году эксперты объясняют политикой «закрытых дверей» обеих стран.

Россия оказалась на 48 месте в рейтинге, как и годом ранее. Для россиян без виз доступны 119 стран мира.

Ирак и Афганистан остаются на последнем месте «Индекса паспортов» – 30 стран с безвизовым посещением.

«Индекс паспортов» компании Henley & Partners, ранее известный как «Индекс визовых ограничений» (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. «Индекс» просчитывается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

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Паспорт, Паспорт Украины, Индекс паспортов.
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