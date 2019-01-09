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Отключение России от SWIFT станет последней санкционной мерой

Отключение России от SWIFT станет последней санкционной мерой
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Партнеры Украины рассматривают возможность отключения России от SWIFT как последнюю из возможных санкционных мер.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что международные партнеры Украины рассматривают возможность отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) как последнюю среди возможных санкционных мер.

Как передает корреспондент, об этом глава МИД сказал во время открытия выставки копий старинных карт Украины.

”Что касается SWIFT, вы знаете, что это наши друзья рассматривают как одну из последних мер. Что-то примерно, как Курт Волкер сказал, что-то типа ядерного оружия”, - заявил Климкин.

Климкин рассказал украинцам о шансах вступления страны в НАТО и ЕC

”И конечно, SWIFT, когда он будет применен, должен быть скоординирован между всеми нашими партнерами, но очень важно понимать, что SWIFT - это не единственная мера. Есть идеи относительно дальнейших санкций против российских компаний по дальнейшему ограничению выхода России к финансовым рынкам, есть идеи относительно дальнейших санкций в энергетической сфере”, - подчеркнул он.

”То есть вещи, которые по своему воздействию будут никак не меньше, чем SWIFT, поэтому не нужно концентрироваться только на этом”, - считает Климкин.

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Украина, Санкции, РФ, SWIFT, Павел Климкин.
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