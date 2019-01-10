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Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинских моряков

Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинских моряков
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: ЕС призвали Россию немедленно освободить украинских моряков, Павла Гриба, Эдема Бекирова и других политзаключенных.

В Евросоюзе призвали Российскую Федерацию немедленно освободить всех захваченных 24 украинских моряков возле Керченского пролива, политического заключенного Павла Гриба, незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других политзаключенных.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич относительно дел незаконно задержанных украинских граждан. В частности, пресс-секретарь напомнила, что украинского политзаключенного Павла Гриба 24 августа 2017 похитили с территории Беларуси и задержали в России без четких обвинений.

"Европейский Союз ожидает, что его немедленно освободят и обеспечат доступ к специальному медицинскому уходу, в котором он нуждается. Украинские врачи должны быть допущены, чтобы осмотреть его, если он остается под стражей, как это требуется недавним судебным предписанием Европейского суда по правам человека", - подчеркивается в заявлении.

Также сказано, что крымскотатарский активист Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым.

"Господин Бекиров также нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая его состояние здоровья. Мы ожидаем, что его немедленно освободят без задержки и обеспечат доступ к срочному и надлежащему медицинскому уходу", - заявили в ЕС.

"Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - подчеркнули в ЕС. "Евросоюз остается верным полному воплощению своей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.

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ЕС, Россия, Моряки, Павел Гриб, Эдема Бекиро.
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