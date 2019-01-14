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Лидер организации "АвтоЕвроСила" будет баллотироваться на пост президента

Лидер организации &quot;АвтоЕвроСила&quot; будет баллотироваться на пост президента
21:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич принял решение баллотироваться на пост президента Украины в качестве самовыдвиженца.

Лидер общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Украине в 2019 году.

"Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец", - написал он на странице "АвтоЕвроСила" в Фейсбуке.

В прикрепленном видео О.Ярошевич отметил, что это было непростое решение, добавив, что делает этот шаг для того, чтобы "изменить что-то в этой жизни".

Он также выступает за смену политических элит.

Напомним, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о выдвижении кандидатом в президенты Украины. Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года. 

Напомним, Служба безопасности Украины пригласила на допрос лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. В пресс-службе отметили, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ являются "патриотической гражданской позицией".

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Также сообщалось, что 12 января 2019 года лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты Украины. После этого, А.Гриценко провел брифинг для журналистов, повторив основные тезисы своей избирательной кампании, и выступил перед своими сторонниками, которые пришли поддержать его к зданию ЦИК.

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Все по теме:

Пост Президента Украины, Олег Ярошевич, Выборы 2019, АвтоЕвроСила, Лидер общественной организации.
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