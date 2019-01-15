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Денисова обсуждала украинских моряков с Советом по правам человека РФ

Денисова обсуждала украинских моряков с Советом по правам человека РФ
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Омбудсмен Украины высказала членам СПЧ опасения по поводу здоровья удерживаемых в РФ украинских моряков.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова во вторник провела встречу с членами Совета по правам человека при президенте РФ, сообщила ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора.

"Людмила Денисова сегодня встречалась с членами Совета. Я присутствовала на встрече как ответственный секретарь, также присутствовал Александр Брод как председатель комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека", - сказала И.Киркора.

Она отметила, что на встрече обсуждалось конструктивное взаимодействие, которое сложилось между уполномоченным и Советом, письма, которые были направлены Л.Денисовой, а также конкретные ситуации, кейсы, которые интересовали каждую сторону.

"Самое главное - понимание друг от друга в области защиты прав человека на своих территориях", - добавила ответственный секретарь СПЧ.

По ее словам, Л.Денисова сообщила, что во вторник была в суде, где рассматривалось продление ареста украинским военнопленным морякам, а также выразила беспокойство в отношении тех из них, у кого есть проблемы с состоянием здоровья.

"Сейчас Совет будет реагировать на ее обращения. Думаю, возможно посещение, член СПЧ Ева Меркачева входит в состав ОНК Москвы, а также обращение на имя директора ФСИН Корниенко за подписью Михаила Федотова", - сообщила И.Киркора.

В свою очередь Л.Денисова после визита в СПЧ заявила, что пока не получила официальные медицинские документы о здоровье моряков и что она знает об их состоянии "на словах", о чем, в том числе, говорилось на встрече.

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"Такие справки, скорее всего, есть в уголовном деле, но от нас их почему-то закрывают", - пояснила омбудсмен.

"Мы говорили о том, что от нас хотят справки о состоянии здоровья некоторых российских заключенных, которые находятся у нас в Украине. На это я ответила, что привезла их, но отдам, когда получу свои. Я думаю, это совершенно нормально - работать на паритете и на условиях взаимоуважения", - заключила Л.Денисова.

Ранее во вторник Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 24 апреля 12 украинских военнопленных моряков: Д.Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, а также Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко. Позднее суд примет решение по ходатайствам о продлении ареста на три месяца еще 12 морякам.

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РФ, Омбудсмен, Людмила Денисова, Украинские моряки.
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