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Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины

Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины
12:55 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Владимир Путин заявил, что новая церковная структура - ПЦУ является исключительно политическим проектом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что главной целью создания поместной Православной церкви Украины является разделение народов России и Украины.

Об этом он сказал в интервью сербской газете "Вечерние новости" перед визитом в Сербию, текст опубликован на сайте Кремля.

"15 декабря 2018 года украинское руководство, которое активно поддерживают США и Константинопольский патриархат, провело так называемый объединительный собор. На нём было провозглашено создание "Православной церкви Украины", и 6 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о её автокефалии", – отметил Путин.

"Таким образом, была сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов", – заявил российский президент.

"Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь", – сказал он.

Путин добавил, что в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы".

По его убеждению, "ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт – мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством".

"Так же как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины". На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях", – заявил президент РФ.

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"Она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима", – добавил он.

Путин утверждает: "За это священников и мирян Украинской православной церкви (УПЦ МП – ред.) преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования, что усиливает напряжённость и ведёт к ещё большему раздору в украинском обществе".

По его словам, "попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями", но украинское руководство "готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины".

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"Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность", – заявил Путин.

Как сообщалось, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи". 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.

Русская православная церковь всячески противостояла созданию поместной Православной церкви Украины.

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УПЦ МП, Владимир Путин, Автокефалия, Томос, ПЦУ.
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