Скачать
Среда, 23.01.2019
Субсидии на коммуналку урезали: получателей стало меньше
Субсидии на коммуналку урезали: получателей стало меньше
Епифаний рассказал, что в Украине будет продолжать существовать РПЦ
Епифаний рассказал, что в Украине будет продолжать существовать РПЦ
Пуйе в четырех сетах обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Пуйе в четырех сетах обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Звезды побывали на премьере фильма &quot;Исчезновение&quot;
Звезды побывали на премьере фильма "Исчезновение"

Анкара предупредила Украину, что в оккупированный Крым едут консулы

Анкара предупредила Украину, что в оккупированный Крым едут консулы
11:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Турецкая сторона известила Киев о визите консулов в Крым в связи с гибелью людей на танкерах.

Киев официально проинформирован о визите турецких консулов на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в связи с гибелью граждан Турции при пожаре на танкерах в Черном море, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Украинская сторона по дипканалам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", - написал А.Сибига в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

"Эта ситуация никоим образом не меняет твердую позицию Турции по Крыму, которая заключается в непризнании оккупации украинского полуострова Россией, и, по заверениям турецкой стороны, является вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами", - подчеркнул дипломат.

При этом А.Сибига отметил, что российские СМИ "превратили рутинный консульский визит в черную пиар-акцию и заведомо проигрышно пытаются продвинуть свой нарратив о якобы международном "признании" Крыма, которого нет и не будет, спекулируя даже на человеческих трагедиях, на человеческих смертях".

Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры причастны к незаконным поставкам газа в Сирию

Как сообщалось, два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32-х моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", проинформировали о ходе расследования консулов Турции и Индии.

Следком РФ возбудил уголовное дело по факту гибели моряков в Черном море

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для жизни нет. Погибшие доставлены в морг.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. По информации Вашингтона, с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Пожар, Крым, Танкер, Черное море.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
02 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
03 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
04 Гороскоп на сегодня, 23 января 2019: все знаки Зодиака
05 Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Украину накрыли сильные снегопады и метели
24 января суд огласит приговор Януковичу
24 января суд огласит приговор Януковичу
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь