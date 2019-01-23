Анкара предупредила Украину, что в оккупированный Крым едут консулы

Новости Украины: Турецкая сторона известила Киев о визите консулов в Крым в связи с гибелью людей на танкерах.

Киев официально проинформирован о визите турецких консулов на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в связи с гибелью граждан Турции при пожаре на танкерах в Черном море, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Украинская сторона по дипканалам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", - написал А.Сибига в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

"Эта ситуация никоим образом не меняет твердую позицию Турции по Крыму, которая заключается в непризнании оккупации украинского полуострова Россией, и, по заверениям турецкой стороны, является вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами", - подчеркнул дипломат.

При этом А.Сибига отметил, что российские СМИ "превратили рутинный консульский визит в черную пиар-акцию и заведомо проигрышно пытаются продвинуть свой нарратив о якобы международном "признании" Крыма, которого нет и не будет, спекулируя даже на человеческих трагедиях, на человеческих смертях".

Как сообщалось, два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32-х моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", проинформировали о ходе расследования консулов Турции и Индии.

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для жизни нет. Погибшие доставлены в морг.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. По информации Вашингтона, с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.