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Иран объяснил Украине отказ голосовать по "крымской" резолюции

Иран объяснил Украине отказ голосовать по &quot;крымской&quot; резолюции
17:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Посол Ирана прокомментировал отказ страны голосовать за "крымскую" резолюцию ООН.

Иран поддерживает территориальную целостность Украины на основе международного права и не предпринял в политическом плане никаких действий, которые нарушали бы суверенитет нашего государства.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 5 февраля, заявил посол Исламской Республики Иран в Украине Манучехр Моради, сообщает корреспондент.

"С самого начала конфликта между Украиной и Россией мы всегда руководствовались нормами международного права, поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы неоднократно напоминали представителям наших деловых кругов, иранским бизнесменам, чтобы они не приезжали в Крым без согласования с соответствующими органами Украины ... В политическом плане мы не совершали никаких действий, которые нарушали бы суверенитет Украины ... У нас близкие отношения и с Российской Федерацией, но они никогда не влияли на добрые отношения между Ираном и Украиной ", - сказал Моради.

Комментируя голосование представителей Ирана против предложенной Украиной резолюцию Генассамблеи ООН о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей, дипломат напомнил, что украинская сторона "в течение 15 лет голосовала за антииранские резолюции по правам человека, проекты которых готовят Соединенные Штаты и Канада".

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По словам Моради, США и Канада "закрывают глаза на вопросы прав человека во многих странах мира и смотрят только на Иран". В этом контексте он выразил сожаление, что Украина также голосует в ООН за эти антииранские резолюции.

"Однако мы понимаем тот объем взаимоотношений, который имеет Украина с этими государствами, и ни в коем случае не акцентируем внимание в наших двусторонних отношениях на вопросах голосования, а стараемся сделать все, чтобы это не препятствовало нашим отношениям. Что касается нашего голосования в декабре 2018 года, то это не было наше голосование против Украины, это просто было проявлением нашей позиции относительно такого рода актов на международной арене", - заверил посол Ирана.

Он сообщил, что после этого голосования представительство Ирана в Нью-Йорке дало объяснение украинской стороне, почему оно голосовало именно таким образом.

"Подобные объяснения мы даем только дружественным нам странам", - акцентировал дипломат.

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Как сообщалось, 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против - 19, 72 воздержались.

В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

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Иран, Крымская резолюция, Манучехр Моради.
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