Минюст намерен обжаловать запрет на работу Супрун

Новости Украины: В суде объяснили запрет Супрун исполнять обязанности министра наличием у нее гражданства США.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о необходимости оспорить решение Окружного админсуда Киева о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - заявил Петренко.

Напомним, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретилпоследний исполнять обязанности главы Минздрава.

В частности, суд мотивировал свое решение тем, что Супрун является гражданкой США и Украины одновременно.

Президент Украины Петр Порошенко и Кабинет министров Украины выразили полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.

Как сообщалось, 1 февраля в Окружной административный суд города поступил иск от народного депутата Игоря Мосийчука к Премьер-министру Владимиру Гройсману относительно подписания распоряжения о временном возложении на Супрун исполнения обязанностей министра здравоохранения. Истец оспаривает назначение Супрун решением КМУ, а также невнесение на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении министра здравоохранения. Мосийчук просит суд обязать Гройсмана внести соответствующее представление в парламент