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В профильном комитете Рады назвали манипуляцией заявления Минздрава о Супрун

В профильном комитете Рады назвали манипуляцией заявления Минздрава о Супрун
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: В случае отсутствия Ульяны Супрун на должности министра здравоохранения ее обязанности выполняет Павел Ковтонюк.

Заявления Министерства здравоохранения по поводу задержки поставок лекарств и направления пациентов на лечение за границу из-за отсутствия подписи и.о. министра являются манипулятивными, ведь все обязанности в случае отсутствия Уляны Супрун выполняет замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, считает заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

"По поводу заявлений Минздрава, что некому будет подписать документы о распределении вакцин, заказе лекарств и т.д. Считаю, что указанные заявления являются манипулятивными по отношению ко всем украинцам. В случае отсутствия и.о. министра У.Супрун ее обязанности согласно распределению обязанностей, утвержденному приказом Минздрава, выполняет заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, а соответственно подписывает приказы", - написала она в Facebook.

Заместитель профильного комитета также отметила, что для дальнейшей трансформации системы здравоохранения нужно в парламентском зале решать вопрос назначение Уляны Супрун на должность министра здравоохранения.

"Если ваше намерение назначить министром здравоохранения Уляну Супрун, чтобы сохранить начатую реформу здравоохранения, продолжить международные закупки лекарств, продолжить выполнение принятого закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" является настоящим, то давайте в парламентском зале решать этот вопрос, как это определено законодательством", - написала она.

В Окружном суде пояснили причины отстранения Супрун

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.

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Минздрав, Лекарства, Ульяна Супрун, Павел Ковтонюк.
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